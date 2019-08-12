Даниил Медведев: "У нас с Хачановым классное соперничество"

Даниил Медведев, который после выхода в финал турнира серии "Мастерс" в Монреале поднимется на восьмое место в рейтинге ATP и вернет себе звание первой ракетки России рассказал, что особенно доволен тем, что обошел Карена Хачанова в рейтинге, одолев его в очном противостоянии. В субботнем полуфинале в Канаде Медведев победил со счетом 6:1, 7:6 (8:6).

– Конечно, это очень круто – стать первой ракеткой России, при этом обыграв Карена, – – приводит слова Медведева пресс-служба ATP. – Можно сказать, это был матч за звание первой ракетки России. Точно такой же в прошлом году в Москве я ему проиграл. На самом деле, у нас, я считаю, классное соперничество, мы тянем друг друга наверх. Понятно, что если бы одного из нас не было, мы бы, в любом случае, старались бы играть лучше и показывать те же самые результаты, но у нас еще очень многое впереди.