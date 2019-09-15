Даниил Медведев: «Россия может выиграть Кубок Дэвиса-2019»

Россиянин Даниил Медведев отметил, что национальная команда обладает большим потенциалом. По его словам, у нее есть все, чтобы выиграть Кубок Дэвиса в 2019 году.

Финальный турнир Кубка Дэвиса с участием 18 команд пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде. Сборная России сыграет в одной из шести групп с командами Хорватии и Испании. В плей-офф выйдут победители групп и две лучшие команды, занявшие вторые места.

— 100 процентов у нас есть шанс победить в Кубке Дэвиса в этом году, — цитирует ТАСС Медведева. — У нашей команды большой потенциал. Я надеюсь, что буду выступать за сборную так, как в личных соревнованиях.