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Даниил Медведев показал, как готовится к новому сезону

7 декабря 2020, 17:47
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Российский теннисист Даниил Медведев в Instagram опубликовал видео своей тренировки. Спортсмен готовится к началу нового сезона.

«Начало предсезонки», — написал Медведев.

22 ноября россиянин обыграл Доменика Тима в финале Итогового турнира ATP в Лондоне. По ходу турнира он также оказался сильнее Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. В рейтинге АТР теннисист занимает четвертое место.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CIfnyQcJYoh/?utm_source=ig_web_copy_link

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