Россиянин Даниил Медведев, «посеянный» под первым номером на турнире в Санкт-Петербурге, назвал жеребьевку, согласно которой он может сыграть на ранних стадиях с двумя соотечественниками — Евгением Донским и Андреем Рублевым — непростой.

— Интересная получилась жеребьевка, — сказал Даниил Медведев на своей предтурнирной пресс-конференции. — Всего в турнире участвуют четверо российских игроков, и трое из них попали в одну четверть. Может получиться два российских дерби. Месяц назад я играл с Кареном, сейчас могу встретиться с Женей Донским и Андреем. Это непростая сетка, и легко не будет. Но зато должно быть интересно зрителям. (Мария Никулашкина)