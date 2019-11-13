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Даниил Медведев: «Надеюсь, в моей карьере больше не будет таких игр»

13 ноября 2019, 23:27
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля в матче Итогового турнира года. Испанец уступал в третьем решающем сете со счетом 1:5, но смог отыграться и выиграл на тай-брейке — 7:6 (7:4).

— Мне просто нужно доводить такие матчи до победы, — цитирует puntodebreak.com Медведева. — Да, мне нужно работать над психологией, что я делаю каждый день. Сегодня мне не удалось победить. Надеюсь, в моей карьере больше никогда не будет таких игр. Буду стараться изо всех сил, чтобы подобное не произошло.

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