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Даниил Медведев надел на интервью маску клоуна Пеннивайза

27 октября 2019, 19:26
Даниил Медведев в маске Пеннивайза. Даниил Медведев в маске Пеннивайза.
Даниил Медведев в маске Пеннивайза.
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Российский теннисист Даниил Медведев на одном из интервью перед турниром в Париже надел маску клоуна Пеннивайза из книги Стивена Кинга и фильмов.

Видео эпизода четвертая ракетка мира выложил в Instagram. В первом раунде он сыграет или с аргентинцем Гвидо Пельей, или с теннисистом, который пройдет в основную сетку через квалификацию.

В текущем сезоне Медведев выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге, Шанхае, а также дошел до финала US Open, где в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

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