Россиянин Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы на выставочном турнире в Саудовской Аравии. Его призовые составили один миллион долларов.

— Счастлив, что стал первым чемпионом турнира, — приводит слова Медведева пресс-служба соревнований. — Старался показать свой лучший теннис и порадовать болельщиков. Их было немного, но на церемонии награждения почувствовал, как тепло они меня принимали.

В каждом матче стараюсь подавать как можно лучше. Думаю, это стало ключевым моментом. Моя цель — побеждать в каждом матче. Очевидно, что это невозможно, но это мотивирует дальше работать.