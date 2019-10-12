Даниил Медведев: «Могу думать до лета, что мне не нужно защищать очки, но я хочу стать лучше»

Россиянин Даниил Медведев рассказал о своем отношении к прогрессу. Накануне первая ракетка страны вышел в полуфинал турнира в Шанхае, где сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

— Со мной с шести лет работала тренер, которая говорила: «Борись до конца, играй как сумасшедший. Выигрывает тот, кто перебросит больше мячей через сетку», — цитирует Медведева официальный сайт ATP Tour. — Это было легко понять, так что работало.



Нужно совершенствоваться каждый день, только так можно достигнуть вершины. Я могу сесть и расслабиться, думать, что до лета мне не нужно защищать очки, но хочу стать лучше. Нет времени смотреть назад, концентрируюсь на нынешнем дне.