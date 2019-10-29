Даниил Медведев: «Мне очень не нравится, когда меня называют плохим парнем»

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что не любит, когда его называют плохим парнем. На US Open несколько матчей он провоцировал публику, но впоследствии принес извинения.

— В юниорах я был самым сумасшедшим парнем, — цитирует Медведева L'Equipe. — Не считаю себя плохим парнем и мне очень не нравится, когда меня так называют. Но не мне судить об этом. Если через пять лет все еще будут говорить, что я плохой парень, тогда должен согласиться.

Но, думаю, что этого не произойдет. Например, было забавно, когда Марата Сафина спросили об этом, и он сказал: «Но какой же он плохой парень? Он очень хороший. Плохие парни выглядят совсем по-другому».