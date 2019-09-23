Даниил Медведев: «Испробую очень много десертов от крутого кондитера»

Первая ракета России, четвертый номер рейтинга ATP Даниил Медведев рассказал, как отметит победу в финале турнира в Санкт-Петербурге.

— После турнира я всегда себе все позволяю, — отметил Медведев. — Даже если проигрываю в первом круге, как бы плохо это ни звучало. Сегодня, естественно, будем отмечать, хоть сейчас здесь только моя жена и Игорь Андреев. Думаю, что отметим прямо в отеле, объясню почему: еще после US Open мне написал главный кондитер Four Seasons, и во время этого турнира он тоже меня поздравлял, каждый раз посылал мне десерты в номер. Я ему говорю: я не ем десерты по ходу турнира, только по окончании. А он мне каждый раз отвечал: «Хорошо, тогда в воскресенье отпразднуем твою победу, я напеку тебе кучу десертов». Думаю, сегодня я испробую очень много десертов от очень крутого кондитера.

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