Даниил Медведев: «Хочу победить Надаля, Джоковича и Федерера»

Россиянин Даниил Медведев хочет обыграть Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, которые занимают первые три места в рейтинге ATP. Медведев — на четвертой позиции

— Каждый матч — это отдельная история, — цитирует Медведева Tennis World USA. — В этом году я стал играть лучше. Теперь хочу победить Надаля. И Джоковича. Я не побеждал Федерера. Постараюсь выиграть каждый матч против каждого соперника.

Я никогда не мог мечтать сыграть шесть финалов подряд. Невероятное чувство.