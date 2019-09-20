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Даниил Медведев: «Если бы играл против себя, то не знал бы, что делать»

20 сентября 2019, 15:05
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Четвертая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отметил, что не представляет, как бы он играл против самого себя.

— Что должны сделать мои соперники, чтобы обыграть меня? Не знаю. Если бы я играл против самого себя, то в какой-то момент начал бы ошибаться, не понимая, как мне играть, — рассказал в видеоинтервью vesti.ru. — У меня есть слабые стороны, но если вы спросите у меня о них, мне нужно будет подумать хотя бы пять минут, посмотреть статистику, но лучше всего об этом знает мой тренер.

Ранее теннисист вышел в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге, где сыграет с соотечественником Андреем Рублевым.

Дополнительная информация

https://www.vesti.ru/videos/show/vid/811461/cid/680/#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1944650%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D811461

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