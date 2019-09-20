Даниил Медведев: «Если бы играл против себя, то не знал бы, что делать»

Четвертая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отметил, что не представляет, как бы он играл против самого себя.

— Что должны сделать мои соперники, чтобы обыграть меня? Не знаю. Если бы я играл против самого себя, то в какой-то момент начал бы ошибаться, не понимая, как мне играть, — рассказал в видеоинтервью vesti.ru. — У меня есть слабые стороны, но если вы спросите у меня о них, мне нужно будет подумать хотя бы пять минут, посмотреть статистику, но лучше всего об этом знает мой тренер.

Ранее теннисист вышел в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге, где сыграет с соотечественником Андреем Рублевым.