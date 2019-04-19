Даниил Медведев: "Джокович играл хуже, чем в предыдущие разы, а я стал более опытным"

Россиянин Даниил Медведев, комментируя победу над Новаком Джоковичем в четвертьфинале "Мастерса" в Монте-Карло (6:3, 4:6, 6:2), сравнил этот матч с тремя предыдущими встречами с сербом, которые он проиграл.

– Сегодня он играл хуже, чем в предыдущие разы, а также я стал более опытным. Я начинаю давать этим топовым парням понять, что играть против меня тяжело, – приводит слова Медведева официальный сайт ATP. – В Австралии Джокович был в своей лучшей форме, но я заставил его побегать для победы, и я был доволен своей игрой. И здесь я знал, что если сыграю на том же уровне, что и в Австралии, у меня будут шансы".