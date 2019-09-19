Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев признался, что ему было тяжело играть на турнире в Санкт-Петербурге против соотечественника и друга Евгения Донского. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 23-летнего Медведева.

— Женя — мой хороший друг, поэтому тяжело играть против него, — приводит слова Медведева ТАСС. — Врагом его точно нельзя назвать, поэтому старался отвлечься во время игры от этих мыслей, не думать. Играл сегодня неплохо, главным для меня было втянуться в турнир. Женя обычно хорошо играет дома — поэтому было сложно.