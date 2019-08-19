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Даниил Медведев: «Было бы неприятно проигрывать три финала подряд»

19 августа 2019, 02:00
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Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над Давидом Гоффеном в финале турнира в Цинциннати (США). Даниил дебютирует в топ-5 рейтинга ATP.

— Трудно подобрать слова, — приводит слова Медведева ATP Tour. -Это плоды тяжелой работы, которую я проделал. Было бы неприятно проигрывать три финала подряд, рад, что серия прервалась. При счете 5:3 во втором сете у меня начались судороги, что произошло впервые за три недели.

Медведев выиграл турнир в Цинциннати, обыграв Гоффена

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