Даниил Медведев: «Было бы неприятно проигрывать три финала подряд»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над Давидом Гоффеном в финале турнира в Цинциннати (США). Даниил дебютирует в топ-5 рейтинга ATP.

— Трудно подобрать слова, — приводит слова Медведева ATP Tour. -Это плоды тяжелой работы, которую я проделал. Было бы неприятно проигрывать три финала подряд, рад, что серия прервалась. При счете 5:3 во втором сете у меня начались судороги, что произошло впервые за три недели.

Медведев выиграл турнир в Цинциннати, обыграв Гоффена