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Даниил Медведев: «Было бы круто устроить соревнование с Овечкиным в точности»

15:09
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Российский теннисист Даниил Медведев в интервью RT рассказал, что был бы не против посоревноваться с хоккеистом сборной России Александром Овечкиным в точности. Он считает, что у теннисистов в этом конкурсе шансы выше.

— Мне кажется, что теннисисты в целом точнее, так как при броске клюшкой погрешность больше, — сказал Медведев. — Но это всего лишь мое мнение, не уверен, что это соответствует действительности. Я бы с удовольствием принял участие в таком конкурсе, это было бы очень круто.

По словам теннисиста, он делал нечто похожее с легендами «Зенита» Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым, а также бразильским полузащитником Малкомом.

— Правда, это был аналог дартса и они исполняли удары футбольным мячом, — добавил Медведев. — Мы оказались точнее, но они попали в умножение и за счет этого выиграли.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/677877-medvedev-tennis-ovechkin

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