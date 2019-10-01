Даниэль выбил Чорича в первом раунде турнира в Токио
09:11
Японский теннисист Таро Даниэль обыграл хорвата Борну Чорича (6:4, 4:6, 7:6) в первом раунде турнира АТР в Токио (Япония). Чорич был посеян под вторым номером.
Матч продолжался два часа и 41 минуту. В следующем раунде Даниэль сыграет с победителем пары Джордан Томпсон (Австралия) - Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина).
Токио (Япония)
Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Таро Даниэль (Япония, WC) — Борна Чорич (Хорватия, 2) — 6:4, 4:6, 7:6
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...