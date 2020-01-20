Циципас вышел во второй раунд Australian Open
20 января 2020, 13:07
Греческий теннисист Стефанос Циципас в первом раунде Australian Open обыграл итальянца Сальваторе Карузо со счетом 6:0, 6:2, 6:3.
Матч продолжался 1 час 43 минуты. Грек сделал 8 эйсов, совершил 2 двойные ошибки и взял 6 брейк-пойнтов из 13. Итальянец дважды подал на вылет, сделал одну двойную ошибку и не имел ни одного брейк-пойнта.
Во втором раунде Циципас встретится с победителем пары Филипп Кольшрайбер — Маркос Хирон.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Стефанос Циципас (Греция, 6) — Сальваторе Карузо (Италия) — 6:0, 6:2, 6:3
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