Грек Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира в Базеле. В матче первого круга он обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа — 6:3, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 082 655 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:3, 7:6(8:6)