Циципас вышел во второй круг турнира в Базеле
22 октября 2019, 22:12
Грек Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира в Базеле. В матче первого круга он обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа — 6:3, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 082 655 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Стефанос Циципас (Греция, 3) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:3, 7:6(8:6)
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