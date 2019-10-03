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Циципас вышел в третий круг турнира в Пекине

3 октября 2019, 13:58
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Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили во втором круге турнира в Пекине — 4:6, 6:3, 6:2.

Их матч длился 2 часа 9 минут. В 1/8 финала его соперником станет американец Джон Изнер.

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 515 225 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 4:6, 6:3, 6:2

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