Циципас вышел в третий круг турнира в Пекине

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили во втором круге турнира в Пекине — 4:6, 6:3, 6:2.

Их матч длился 2 часа 9 минут. В 1/8 финала его соперником станет американец Джон Изнер.

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 515 225 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 4:6, 6:3, 6:2