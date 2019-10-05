Грек Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Пекине. В полуфинале он обыграл немца Александра Зверева — 7:6 (8:6), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

В финале Циципас встретится с Домиником Тимом из Австрии

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 515 225 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Александр Зверев (Германия, 2) — 7:6 (8:6), 6:4