Циципас вышел в финал турнира в Пекине
5 октября 2019, 19:15
Грек Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Пекине. В полуфинале он обыграл немца Александра Зверева — 7:6 (8:6), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.
В финале Циципас встретится с Домиником Тимом из Австрии
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 515 225 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Стефанос Циципас (Греция, 3) — Александр Зверев (Германия, 2) — 7:6 (8:6), 6:4
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