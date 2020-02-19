Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
19 февраля 2020, 22:31
Грек Стефанос Циципас во втором круге турнира в Марселе (Франция) победил шведа Микаэля Имера — 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 12 минут.
За право выйти в полуфинал Циципас сразится с канадцем Вашеком Поспишилом.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 691 880 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 2) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:1, 6:3
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