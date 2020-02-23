Циципас выиграл турнир в Марселе

Греческий теннисист Стефанос Циципас в финале турнира в Марселе обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:3, 6:4. Для победителя Итогового турнира АТР 2019 года этот титул стал пятым в карьере.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 691 880 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) — 6:3, 6:4