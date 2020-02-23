Циципас выиграл турнир в Марселе
23 февраля 2020, 17:41
Греческий теннисист Стефанос Циципас в финале турнира в Марселе обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:3, 6:4. Для победителя Итогового турнира АТР 2019 года этот титул стал пятым в карьере.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 691 880 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Стефанос Циципас (Греция, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) — 6:3, 6:4
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