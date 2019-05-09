Циципас пробился в четвертьфинал турнира в Мадриде

Грек Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде. В двух сетах он обыграл испанца Фернандо Вердаско – 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
В следующем круге соперником Циципаса станет победитель матча Хуберт Хуркач (Польша) – Александр Зверев (Германия).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 536 160 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Стефанос Циципас (Греция, 8) – Фернандо Вердаско (Испания) – 6:3, 6:4
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