Циципас пробился в четвертьфинал турнира в Мадриде

Грек Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде. В двух сетах он обыграл испанца Фернандо Вердаско – 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

В следующем круге соперником Циципаса станет победитель матча Хуберт Хуркач (Польша) – Александр Зверев (Германия).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 536 160 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 8) – Фернандо Вердаско (Испания) – 6:3, 6:4