Циципас прекратил борьбу на турнире в Чжухае из-за травмы

Греческий теннисист Стефанос Циципас снялся с матча второго раунда турнира АТР в Чжухае (Китай) против француза Адриана Маннарино. При счете 6:3, 5:7 он прекратил борьбу из-за травмы.

В другом матча испанец Роберто Баутиста Агут обыграл своего соотечественника Пабло Андухара (7:5, 7:5).

Чжухай (Китай)

Турнир ATP Zhuhai Open

Призовой фонд 931 335 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Адриан Маннарино (Франция) — Стефанос Циципас (Греция, 1) — 3:6, 7:5 отказ 2-го игрока

Роберто Баутиста Агут (Испания, 2) — Пабло Андухар (Испания) — 7:5, 7:5

Ллойд Харрис (ЮАР, LL) — Душан Лайович (Сербия, 5) — 6:3, 6:3

Жоау Соуза (Португалия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:4

Андреас Сеппи (Италия) — Чжан Чжичжень (Китай, WC) — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (10:8)

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) — Квон Суну (Корея, Q) — 7:6 (7:3), 6:2