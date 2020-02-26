Циципас победил Бублика и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
16:50
Греческий теннисист Стефанос Циципас в двух сетах победил спортсмена из Казахстана Александра Бублика и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае. Соперником Циципаса по четвертьфиналу станет победитель пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Николоз Басилашвили (Грузия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 2) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:6(7:1), 6:4
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