Циципас победил Бублика и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Греческий теннисист Стефанос Циципас в двух сетах победил спортсмена из Казахстана Александра Бублика и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае. Соперником Циципаса по четвертьфиналу станет победитель пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Николоз Басилашвили (Грузия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:6(7:1), 6:4