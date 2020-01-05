Циципас обыграл Зверева и позволил Греции сравнять счет в матче с Германией

В рамках группового турнира ATP Cup Александр Зверев из Германии проиграл греку Стефаносу Циципасу со счетом 1:6, 4:6. Ранее Ян-Леннард Штруфф обыграл Михаила Перволаракиса, поэтому счет в матче Германии и Греции перед парной встречей равный. Счет 1-1 и в противостоянии Бельгии и Великобритании.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа F (Брисбен)

Германия — Греция

Александр Зверев — Стефанос Циципас — 1:6, 4:6

Ян-Леннард Штруфф — Михаил Перволаракис — 6:4, 6:1

Группа C (Сидней)

Бельгия — Великобритания

Давид Гоффен — Дэниэл Эванс — 4:6, 4:6

Стив Дарси — Кэмерон Норри — 6:2, 6:4