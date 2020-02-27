Циципас обыграл Штруффа и пробился в полуфинал турнира в Дубае

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа (4:6, 6:4, 6:4) в 1/4 финала турнира ATP в Дубае (ОАЭ). В полуфинале его соперником станет британец Дэниэл Эванс, ранее обыгравший россиянина Андрея Рублева.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 4:6, 6:4, 6:4