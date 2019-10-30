Циципас обыграл Фритца в матче второго круга турнира в Париже

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл американца Тэйлора Фритца во втором круге турнира в Париже — 7:6 (7:3), 6:3. Матч продолжался 1 час 16 минут. В следующем раунде Циципас встретится с победителем пары Баутиста Агут — Алекс Де Минаур.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 7) — Тэйлор Фритц (США) — 7:6 (7:3), 6:3