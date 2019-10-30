Циципас обыграл Фритца в матче второго круга турнира в Париже
30 октября 2019, 17:57
Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл американца Тэйлора Фритца во втором круге турнира в Париже — 7:6 (7:3), 6:3. Матч продолжался 1 час 16 минут. В следующем раунде Циципас встретится с победителем пары Баутиста Агут — Алекс Де Минаур.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 7) — Тэйлор Фритц (США) — 7:6 (7:3), 6:3
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