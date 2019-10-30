Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Теннис   //    ATP

Циципас обыграл Фритца в матче второго круга турнира в Париже

30 октября 2019, 17:57
Теги:

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл американца Тэйлора Фритца во втором круге турнира в Париже — 7:6 (7:3), 6:3. Матч продолжался 1 час 16 минут. В следующем раунде Циципас встретится с победителем пары Баутиста Агут — Алекс Де Минаур.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 7) — Тэйлор Фритц (США) — 7:6 (7:3), 6:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир