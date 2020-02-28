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Циципас обыграл Эванса и вышел в финал турнира в Дубае

28 февраля 2020, 18:09

Грек Стефанос Циципас вышел в финале турнира в Дубае. В полуфинальном матче второй номер «посева» за 1 час 23 минуты одолел Дэниэла Эванса из Великобритании.

В финале соперником Циципаса станет победитель игры между первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и Гаэлем Монфисом.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:2, 6:3

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/atp/dubai/

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