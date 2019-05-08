Циципас на русском языке выразил соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево

Девятая ракетка мира грек Стефанос Циципас выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

​– Ценность человеческой жизни намного важнее моих побед, которые еще вчера казались мне такими важными… до слез жаль погибших в страшной трагедии SU 1492, сочувствую всем, кого коснулось это горе, – написал Циципас в своем Твиттере.

20-летний Циципас – наполовину русский, его мама – советская теннисистка Юлия Сальникова, дед – футболист, олимпийский чемпион Сергей Сальников.