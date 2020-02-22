Циципас и Оже-Альяссим сыграют в финале турнира в Марселе

Стефанос Циципас из Греции обыграл казахстанца Александра Бублика в полуфинале турнира в Марселе.

В другой игре 1/2 финала канадец Феликс Оже-Альяссим одолел Жиля Симона из Франции.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 691 880 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Александр Бублик (Казахстан) — 7:5, 6:3

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) — Жиль Симон (Франция) — 7:5, 7:6 (7:2)