Чорич стал первым полуфиналистом турнира в Санкт-Петербурге
20 сентября 2019, 15:24
Хорват Борна Чорич стал первым полуфиналистом турнира в Санк-Петербурге. В 1/4 финала он победил Каспера Рууда из Норвегии со счетом 3:6, 7:5, 6:3.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 180 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Борна Чорич (Хорватия, 4) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 3:6, 7:5, 6:3
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...