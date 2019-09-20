Чорич стал первым полуфиналистом турнира в Санкт-Петербурге

Хорват Борна Чорич стал первым полуфиналистом турнира в Санк-Петербурге. В 1/4 финала он победил Каспера Рууда из Норвегии со счетом 3:6, 7:5, 6:3.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 180 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Борна Чорич (Хорватия, 4) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 3:6, 7:5, 6:3