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Чорич стал первым полуфиналистом турнира в Санкт-Петербурге

20 сентября 2019, 15:24

Хорват Борна Чорич стал первым полуфиналистом турнира в Санк-Петербурге. В 1/4 финала он победил Каспера Рууда из Норвегии со счетом 3:6, 7:5, 6:3.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 180 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Борна Чорич (Хорватия, 4) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 3:6, 7:5, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/petersburg/2019/

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