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Чилич и Албот вышли во второй круг турнира в Париже

28 октября 2019, 15:14
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Представитель Молдавии Раду Албот обыграл грузина Николоза Басилашвили в первом круге турнира в Париже — 6:3, 6:2. А хорват Марин Чилич оказался сильнее представителя Польши Хуберта Хуркача — 7:6, 6:4.

Во втором круге Албот сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи, а Чилич — со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Раду Албот (Молдавия) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:3, 6:2

Марин Чилич (Хорватия) — Хуберт Хуркач (Польша) — 7:6, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/paris/2019/

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