Чилич и Албот вышли во второй круг турнира в Париже
28 октября 2019, 15:14
Представитель Молдавии Раду Албот обыграл грузина Николоза Басилашвили в первом круге турнира в Париже — 6:3, 6:2. А хорват Марин Чилич оказался сильнее представителя Польши Хуберта Хуркача — 7:6, 6:4.
Во втором круге Албот сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи, а Чилич — со швейцарцем Стэном Вавринкой.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Раду Албот (Молдавия) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:3, 6:2
Марин Чилич (Хорватия) — Хуберт Хуркач (Польша) — 7:6, 6:4
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