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Cборная России на ATP Cup сыграет с США, Италией и Норвегией

09:53
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Российские теннисисты сыграют на групповом этапе турнира ATP Cup с командами Италии, США и Норвегии, сообщает официальный сайт соревнований. Матчи группы D пройдут в австралийском Перте.

В составе сборной России выступят Карен Хачанов и Даниил Медведев. Первый в истории турнир ATP Cup пройдет в Австралии на харде с 3 по 12 января. В нем примут участие 24 команды. В «Финал восьми» выйдут победители шести групп, а также лучшие две команды, занявшие второе место. Теннисистам предстоит провести две личные встречи и одну парную.

3 января россияне сыграют с итальянцами, 5-го — с американцами, 7-го — с норвежцами.

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