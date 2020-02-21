Бублик вышел в полуфинал турнира в Марселе

Представитель Казахстана Александр Бублик обыграл канадца Дениса Шаповалова в 1/4 финала турнира в Марселе — 7:5, 4:6, 6:3. Их матч продолжался 2 часа 16 минут.

В полуфинале турнира Бублик сыграет со Стефаном Циципасом или Вашеком Поспишилом.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 691 880 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Бублик (Казахстан) — Денис Шаповалов (Канада, 4) — 7:5, 4:6, 6:3