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Бублик обыграл Димитрова в четвертьфинале турнира в Чэнду

10:51
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Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл болгарина Григора Димитрова (5:7, 7:6 (11:9), 7:6 (7:3)) в полуфинале турнира АТР в Чэнду (Китай). Матч продолжался два часа и 30 минут.

В полуфинале Бублик сыграет с победителем пары Ллойд Харрис (ЮАР) — Жоау Соуза (Португалия).

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 096 575 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Бублик (Казахстан) — Григор Димитров (Болгария, 4) — 5:7, 7:6 (11:9), 7:6 (7:3)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/chengdu/2019/

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