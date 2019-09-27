Бублик обыграл Димитрова в четвертьфинале турнира в Чэнду
10:51
Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл болгарина Григора Димитрова (5:7, 7:6 (11:9), 7:6 (7:3)) в полуфинале турнира АТР в Чэнду (Китай). Матч продолжался два часа и 30 минут.
В полуфинале Бублик сыграет с победителем пары Ллойд Харрис (ЮАР) — Жоау Соуза (Португалия).
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 1 096 575 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Бублик (Казахстан) — Григор Димитров (Болгария, 4) — 5:7, 7:6 (11:9), 7:6 (7:3)