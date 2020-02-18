Бублик на старте турнира в Марселе обыграл Фучовича

Представитель Казахстана Александр Бублик в первом круге турнира в Марселе (Франция) обыграл венгра Мартона Фучовича — 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час и 26 минут.

За право выйти в четвертьфинал Бублик сразится с местным теннисистом Бенуа Пэром.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 691 880 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:4, 7:5