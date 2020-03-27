Бразильский теннисист, у которого обнаружен коронавирус, может получить тюремный срок за нарушение карантина

Бразильский теннисист Тьягу Сейбот Уайлд, у которого был обнаружен коронавирус, может получить тюремный срок за нарушение карантина, сообщает Globo Esporte.

Бразильской полиции стало известно, что теннисист нарушил правила карантина. В среду теннисист сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат, и у полиции есть информация, что на следующий день он покидал дом, где должен был находиться на карантине. Согласно бразильскому законодательству, Уайлду может грозить от одного месяца до одного года лишения свободы.

20-летний Уайлд занимает 114-е место в рейтинге ATP.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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