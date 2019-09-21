Борна Чорич — первый финалист турнира в Санкт-Петербурге
21 сентября 2019, 16:30
Хорват Борна Чорич вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге, в полуфинале обыграв португальца Жоау Соузу со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.
В другом полуфинале сыграют Даниил Медведев (Россия) и Егор Герасимов (Белоруссия).
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 180 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Борна Чорич (Хорватия, 4) — Жоау Соуза (Португалия) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:1
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