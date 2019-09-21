Хорват Борна Чорич вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге, в полуфинале обыграв португальца Жоау Соузу со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.

В другом полуфинале сыграют Даниил Медведев (Россия) и Егор Герасимов (Белоруссия).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 180 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Борна Чорич (Хорватия, 4) — Жоау Соуза (Португалия) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:1