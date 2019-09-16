Борис Собкин: «Рублев по своему потенциалу, возможно, выше Медведева и Хачанова»

Заслуженный тренер России Борис Собкин поделился мнением о Данииле Медведеве и Андрее Рублеве, которые примут участие на турнире ATP в Санкт-Петербурге.

— Думаю, Даниил сам не знает, в каком он состоянии после четырех финалов подряд, — цитируют «Известия» Сбкина. — За 40 дней он провел 23 матча — это очень тяжелая нагрузка. По своему опыту знаю, что такая длительная серия матчей может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Не хочу каркать и надеюсь, что обойдется. Но прогнозировать, сможет ли он выиграть в Санкт-Петербурге, я не берусь. Впрочем, он уже доказал, что лимитов для него не существует.

Андрей по своему потенциалу, возможно, даже выше Медведева и Хачанова. -Но режим тренировок, в котором он находился раньше, однозначно вел к травмам, и они его постоянно преследовали. Те нагрузки не соответствуют его возможностям. Если в этом плане ничего не поменялось, то говорить о его стабильных результатах сложно.