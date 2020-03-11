Боб и Майк Брайан вспомнили, как Кафельников и Феррейра предложили им разделить призовые перед финалом турнира

Многократные победители турниров «Большого шлема» в парном разряде американцы Боб и Майк Брайаны рассказали, как перед финалом турнира в Индиан-Уэлсе в 2003 году Евгений Кафельников и Уэйн Феррейра обратились к ним с необычным предложением.

— В 2003 году мы дошли до финала и должны были сыграть с Евгением Кафельниковым и Уэйном Феррейрой, — цитирует Los Angeles Times Боба Брайана. — За день до игры они подошли к нам и признались, что очень устали, поскольку долгое время были в дороге, и очень хотели бы вернуться домой. Вследствие этого Кафельников и Феррейра предложили поделить призовые и отдать нам титул.

Мы тогда поговорили с отцом, и решили, что выиграем и хотим сделать это на корте. В результате, отказались и проиграли.