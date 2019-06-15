Итальянец Маттео Берреттини вышел в финал турнира в Штутгарте. В полуфинальном матче он обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

В финале турнира Берреттини сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Милош Раонич (Канада).

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP Mercedes Cup

Призовой фонд 679 015 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Маттео Берреттини (Италия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:4, 7:5