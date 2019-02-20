Берреттини сыграет с Рублевым во втором круге турнира в Марселе

Итальянец Маттео Берреттини вышел во второй круг турнира в Марселе (Франция). В матче первого круга он обыграл француза Жереми Шарди - 7:6 (14:12), 7:6 (7:0). Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

Во втором раунде итальянец сыграет с россиянином Андреем Рублевым. Напомним, что действующим победителем турнира является российский теннисист Карен Хачанов.

Марсель (Франция)



Турнир ATP Open 13 Provence



Призовой фонд 668 485 евро



Закрытые корты, хард



Одиночный разряд



Первый круг



Маттео Берреттини (Италия) - Жереми Шарди (Франция, 8) - 7:6 (14:12), 7:6 (7:0)

Все о теннисе - здесь