Берреттини - о победе над Хачановым: "Я победил и очень рад этому"

Итальянский теннисист Маттео Берреттини, который обыграл россиянина Карена Хачанова (6:7 (6:8), 6:3, 6:4) во втором раунде турнира ATP в Софии (Болгария), прокоммментировал свою победу. По его словам, оба спортсмена выдали отличный матч.

- Я очень рад победе, думаю, мы выдали отличный матч, - приводит официальный сайт ATP слова Берреттини. - Я был очень сосредоточен во втором сете и успехе в нем. По ходу матча чувствовал себя лучше и лучше. Мы играли с Хачановым когда были юниорами – тогда я дважды уступил Карену. Теперь я победил и рад этому.

В 1/4 финала итальянец сыграет с победителем пары Мариуш Копил (Румыния) - Фернандо Вердаско (Испания).