Берреттини и Рууд — в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге
19 сентября 2019, 17:08
Итальянец Маттео Берреттини во втором круге турнира в Санкт-Петербурге (Россия) победил испанца Роберто Карбальэса Баэну — 6:1, 6:2. В четвертьфинале Маттео встретится с белорусом Егором Герасимовым.
В параллельной встрече норвежец Каспер Рууд победил итальянца Сальваторе Карузо — 6:3, 6:4.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 180 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Маттео Берреттини (Италия, 3) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:1, 6:2
Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Сальваторе Карузо (Италия) — 6:3, 6:4
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