Итальянец Маттео Берреттини во втором круге турнира в Санкт-Петербурге (Россия) победил испанца Роберто Карбальэса Баэну — 6:1, 6:2. В четвертьфинале Маттео встретится с белорусом Егором Герасимовым.

В параллельной встрече норвежец Каспер Рууд победил итальянца Сальваторе Карузо — 6:3, 6:4.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 180 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маттео Берреттини (Италия, 3) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:1, 6:2

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Сальваторе Карузо (Италия) — 6:3, 6:4