Бердых, Хаасе, Харрис и Гуннесваран — во втором круге турнира в Уинстон-Салеме
19 августа 2019, 04:00
Чех Томаш Бердых в первом круге турнира в Уинстон-Салеме (США) обыграл итальянца Андреаса Сеппи — 6:1, 3:6, 6:3.
В параллельной встрече голландец Робин Хаасе оказался сильнее местного теннисиста Дениса Кудлы — 6:4, 7:6 (7:3).
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 717 955 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Томаш Бердых (Чехия) — Андреас Сеппи (Италия) — 6:1, 3:6, 6:3
Робин Хаасе (Голландия) — Денис Кудла (США) — 6:4, 7:6 (7:3)
Ллойд Харрис (ЮАР) — Хайме Мунар (Испания) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:1
Праджнеш Гуннесваран (Индия) — Седрик-Марсель Штебе (Германия) — 6:3, 6:4