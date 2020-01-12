Баутиста Агут вывел Испанию вперед в финале ATP Cup против Сербии

В Австралии проходит финал турнира АТР Cup Сербия — Испания. Испанцы вышли вперед — 1:0.

В первом матче Роберто Баутиста Агут обыграл серба Душана Лайовича — 7:5, 6:1. Во второй игре Рафаэль Надаль будет противостоять Новаку Джоковичу.

Австралия

ATP Cup. Плей-офф

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал (Сидней)

Сербия — Испания

Душан Лайович — Роберто Баутиста Агут — 5:7, 1:6