Австралия обыграла Великобританию на ATP Cup и вышла в полуфинал турнира

Австралийцы Алекс Де Минаур и Ник Кирьос обыграли британцев Джейми Маррея и Джо Солсбери в матче парного разряда на ATP Cup — 3:6, 6:3, 18:16. Их матч продолжался 1 час 37 минут.

Эта победа позволила Австралии одержать итоговую победу над Великобританией в 1/4 финала турнира, поскольку по итогам матчей в одиночном разряде была зафиксирована ничья: Кирьос победил британца Норри, а Джонни Эванс обыграл австралийца Алекса де Минаура.

Австралия

ATP Cup. Плей-офф

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал (Сидней)

Великобритания — Австралия

Джейми Маррей/Джо Солсбери — Алекс Де Минаур/Ник Кирьос — 6:3, 3:6, 16:18