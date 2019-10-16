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Авидзба вышел во второй круг «Кубка Кремля». Это его первый матч на турнире ATP

16 октября 2019, 15:15

Российский теннисист Ален Авидзба обыграл соотечественника Алибека Качмазова в первом круге «Кубка Кремля» — 6:1, 4:6, 6:1.

Их матч продолжался 1 час 47 минут. Во втором круге турнира он сыграет с сербом Николой Милоевичем, который заменил Даниила Медведева.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 939 220 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ален Авидзба (Россия, WC) — Алибек Качмазов (Россия, WC) — 6:1, 4:6, 6:1

Второй круг

Андреас Сеппи (Италия) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 5:7, 6:1, 6:3

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