Авидзба вышел во второй круг «Кубка Кремля». Это его первый матч на турнире ATP
16 октября 2019, 15:15
Российский теннисист Ален Авидзба обыграл соотечественника Алибека Качмазова в первом круге «Кубка Кремля» — 6:1, 4:6, 6:1.
Их матч продолжался 1 час 47 минут. Во втором круге турнира он сыграет с сербом Николой Милоевичем, который заменил Даниила Медведева.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 939 220 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ален Авидзба (Россия, WC) — Алибек Качмазов (Россия, WC) — 6:1, 4:6, 6:1
Второй круг
Андреас Сеппи (Италия) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 5:7, 6:1, 6:3